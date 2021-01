20 anni dopo "Kids" Robbie Williams e Kylie Minogue di nuovo insieme: "Abbiamo grossi progetti"

A 20 anni dal loro successo " Kids" Robbie Williams e Kylie Minogue tornano a cantare insieme in un inedito duetto. "Ho una canzone per Miss Minogue e grandi progetti, se lei è pronta", avrebbe detto il cantante, stando a quanto riferisce il Daily Star Online. Una fonte avrebbe poi confermato che i due hanno già registrato "segretamente" il nuovo brano.

Si tratta della prima collaborazione per i due artisti dopo il successo mondiale di 20 anni fa con "Kids", diventata subito un classico ai primi posti di tutte le classifiche.

Secondo quanto riferito tuttavia, i team di Robbie e Kylie non avrebbero ancora pianificato i dettagli dell'uscita del nuovo singolo a causa della pandemia.



Il nuovo duetto tra l'ex star dei Take That, 46 anni e la principessa del pop australiana, 52 farebbe parte del nuovo disco di Robbie Williams, già annunciato mesi fa. "Devo dire, mentre guardo l’elenco delle nuove canzoni dal mio nuovo album, che non so quando uscirà. Ha un’atmosfera disco...", aveva scritto su Instagram il cantante di "Angels" ad aprile.

Anche Kylie Minogue aveva già anticipato la collaborazione con Williams scrivendo sui social: "Esiste un’altra canzone con Robbie ma non si è materializzata. È fantastica, forse per il futuro. Mi piacerebbe, non ho già il titolo della traccia nel caso...".

Non resta che attendere.

