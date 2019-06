Kylie Minogue pubblica "Step Back In Time": in 42 brani il meglio della sua carriera

Nella loro totalità, i singoli di Kylie hanno trascorso più di 300 settimane nella Top 40 della Official Singles Chart, con oltre 80 milioni di album venduti in tutto il mondo e un catalogo che ha superato un miliardo di streaming solo su Spotify. La Minogue ha vinto numerosissimi premi, tra cui 3 BRIT Awards, 2 MTV Music Awards e un Grammy.



Dopo qualche anno di pausa è tornata sulle scene nel 2000 con l'album "Light Years", da cui è stata tratta la hit "Spinning Around", seguita dal singolo "On A Night Like This" e dal duetto con Robbie Williams "Kids". L’anno successivo, ha pubblicato l'album "Fever", cinque volte platino, che includeva i singoli "Can't Get You Out Of My Head", "In Your Eyes", "Love At First Sight" e "Come Into My World", tutti poi raccolti in "Step Back In Time". "X", l’album di Kylie pubblicato nel 2007, conteneva il singolo "In My Arms" prodotto da Calvin Harris, "2 Hearts" e "Wow", entrato nella Top 5 in Inghilterra. Ma in questa raccolta ci sono tanti altri brani che hanno segnato la carriera di Kylie come "Confide In Me", tratto dal quinto album pubblicato nel 1994 e "Where The Wild Roses Grow", suo duetto con Nick Cave & The Bad Seeds.