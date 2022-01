Robbie Williams: "Assoldarono un sicario per uccidermi"

instagram

Essere ricchi e famosi comporta sempre alcuni rischi, come sa bene Robbie Williams. L'ex "Take That" ha infatti rivelato a "The Mirror" di essere stato obiettivo di un killer all'inizio della sua carriera da solista. "Non l'ho mai detto pubblicamente prima, ma qualcuno assoldò un sicario per uccidermi", ha raccontato. "E' andato via. Avevo alcuni amici".