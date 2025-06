Rkomi ha annullato il tour. Ai fan (sui social non hanno nascosto la delusione) che hanno acquistato i biglietti è arrivata una mail in cui si annuncia che la data prescelta è stata cancellata, con tutte le modalità per i rimborsi. Non ci sono stati però avvisi ufficiali né da parte del rapper né del suo entourage. Sui siti per l'acquisto dei biglietti è apparsa invece la scritta: "Per motivi organizzativi i concerti sono stati cancellati".