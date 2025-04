E che si tratti di un ritorno metaforico alle sue origini, lo dimostra anche sui suoi social, dove l'artista ha annunciato il singolo anticipandone alcune strofe e dove appaiono post d'archivio, che rimandano agli anni di "Daisen Sollen" e "Io in Terra". Un vero e proprio tuffo nel passato, a quel 2016 quando un giovane rapper stravolge il proprio nome, da Mirko in Rkomi e pubblica il suo primo EP, "Daisen Sollen" appunto e l'anno successivo il primo singolo del suo album di debutto, "Io in terra", dal titolo "Apnea". Sui social Rkomi ripubblica proprio la cover di quel brano, che insieme ad altri due contenuti nell'album "Milano Bahata" e "Mai più", furono certificati platino.