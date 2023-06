Un titolo tratto dalla canzone "A muso duro" di Pierangelo Bertoli, che l'ha folgorata: "Mi ci sono ritrovata perché sono una guerriera che ha sempre combattuto. Non mi è mai stato dato niente nella vita in maniera comoda e non mi piace vincere facilmente".

"Sul palco emozionata come la prima volta" Con una carriera come la sua e 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, la Pavone potrebbe vivere di rendita e adagiarsi sugli allori, invece è sempre alla ricerca di nuovi stimoli: "Detesto andare in televisione a cantare solo le mie vecchie cose, perché è una battaglia vinta. Mi piace sempre mettermi in gioco, guardare sia a quello che è stato importante, e che la gente vuol sentire, sia a quello che sono riuscita a fare di me stessa". Proprio per questo la dimensione live è il suo habitat naturale: "Sei davanti al pubblico devi dare tutto e io mi sono sempre emozionata come la prima volta. Di primo impatto è un pugno nello stomaco tutte le volte, sento questo mestiere ancora parte di me. Ho 78 anni, ma delle cose da dire ancora ce le ho".

In scaletta anche alcune chicce come autrice Il tour partirà il 6 luglio a La Milanesiana Festival di Cervia e il 9 luglio al Castello Sforzesco di Milano. In scaletta ci sarà spazio anche per canzoni di cui è autrice: "Nei concerti ci sarà una Rita che racconta questi sei decenni con la gioia e la soddisfazione con cui li ha vissuti. Negli anni '80 ho scritto anche brani come 'Gemma e le altre', in cui parlavo della diversità e dell'innamorarsi di qualcuno che è del tuo stesso sesso, ma in quegli anni non venivo passata per radio. Amo le sfide e vorrei far conoscere anche quella Rita. In questi spettacoli si sentiranno anche cose che non ci si aspetta da me".