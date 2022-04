Rita Ora ha voglia d'estate: scatti sexy sui social

Rita Ora in bikini su Instagram

Al grido di "Non vedo l'ora che arrivi l'estate", Rita Ora ha condiviso una serie di scatti su Instagram che hanno alzato la temperatura ambientale e corporea dei suoi numerosi follower.

Da un luogo misterioso e soleggiato, la cantante si è mostrata prima in un succinto bikini nero, con indosso collana e braccialetti d'oro, e poi con un costume da bagno leopardato, per tuffarsi in una piscina. E qui gli scatti subacquei hanno regalato scorci del suo impertinente lato B...