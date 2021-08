Rita Ora fa impazzire i fan: scatti a seno nudo sotto l'accappatoio

In una strepitosa sequenza fotografica, Rita Ora ha lasciato a bocca aperta i suoi follower. La cantante ha celebrato con un post il debutto della nuova stagione di "The Voice Australia" apparendo coperta solo da un accappatoio di psugna bianco aperto da cui si intravede il suo decolletè. Le immagini sono state scattata nel backstage dello show tv musicale che la vede tra i protagonisti nei panni di giudice.

Rita Ora è anche tra i volti che vedremo sul Calendario Pirelli 2022. Per la sua 48esima edizione, che si chiama "On The Road", gli artisti del mondo della musica (Cher, Iggy Pop, Grimes) vengono ritratti come se fossero in tour, tra una città e l'altra, tra un camerino e un palco. Dietro l'obbiettivo c'è un altro cantante, Bryan Adams.

Intanto dopo aver scatenato il gossip nei mesi scorsi, la cantante e Taika Waititi si sono presentati per la prima volta insieme ufficialmente: sono arrivati mano nella mano alla premiere di “The Suicide Squad” a Los Angeles, confermando le voci che da tempo li volevano insieme. I due si sono conosciuti in Australia, mentre Rita Ora era impegnata come coach a “The Voice”, Taika Waititi stava girando "Thor: Love and Thunder".