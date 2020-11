Rita Ora compie 30 anni e si regala uno shooting mozzafiato: "Donne comportiamoci da 'boss'"

Ha compiuto 30 anni il 26 novembre e per festeggiare Rita Ora si è regalata un servizio fotografico super sexy e la cover del magazine Numéro Berlin . Con un messaggio alle donne: "Lottiamo ogni giorno per l'uguaglianza, bisogna avere un atteggiamento da Capo..." ha detto la popstar di origini albanesi alla rivista.

Con un vestito in lattice dalla scollatura mozzafiato la popstar ha posato per il fotografo Jack Bridgland mentre cuoce un uovo al tegamino in cucina con i bigodini in testa, si asciuga i capelli, si lava i denti o è sensualmente sdraiata in una vasca con un bikini nero lucente.

Sexy ma combattiva e impegnata sul fronte della difesa dei diritti delle donne allo stesso tempo: "Lottiamo ogni giorno per avere la parità di retribuzione, per avere una voce uguale, per non essere giudicate, per esprimere la nostra femminilità in una modo in cui non possa minare il nostro potere", dice nell'intervista a Numéro Berlin: "Rispetto la parità di diritti, difendo la libertà di parola e sostengo le donne che hanno un atteggiamento da capo".



Essere stata in grado di costruire la propria carriera nel corso degli anni e di mantenere una posizione nello showbiz sono per la popstar un grande motivo di orgoglio: "Potermi sedere qui ancora oggi, scattare foto incredibili, poter parlare della mia carriera dopo 10 anni...Penso che sia un grande risultato per un'artista".

Rita ha accumulato una fortuna di 20 milioni di sterline da quando è entrata per la prima volta sulla scena musicale con il suo successo pop R.I.P.

La cantante ha realizzato in realtà solo due album, ma è riuscita a firmare lucrosi accordi pubblicitari e a costruirsi una carriera come attrice e giudice televisivo.

