Rita Ora manda i fan in delirio, in microbikini e topless su Instagram

Ogni suo nuovo scatto sui social manda i follower in delirio. E con gli ultimi condivisi su Instagram Rita Ora ha letteralmente incendiato la Rete. A bordo piscina la cantante sfoggia le sue curve in un microbikini dorato, che lascia poco spazio all'immaginazione e sottolinea le sue curve esplosive. Pochi giorni prima era stata la volta di un topless mozzafiato...

Gli scatti hanno collezionato in pochissimo tempo migliaia di like, commenti e complimenti.

Tra le cantanti più amate e apprezzate del momento, Rita Ora ha due dischi all’attivo e molte collaborazioni con artisti in vista nel mondo musicale. Amatissima sia per le sue doti canore sia per la sua bellezza, che lei valorizza volentiere sui social, Rita ha ottenuto numerosi riscontri in pochissimi anni e sta lavorndo al suo nuovo album, atteso a breve.



Oltre 16 milioni i follower, che lei aggiorna costantemente con foto e video che riguardano soprattutto la sua vita privata.

Pochi giorni fa la popstar, che è anche ambasciatrice dell'Unicef, ha annunciato un concerto casalingo per l'Unicef per raccogliere fondi per i bambini colpiti dal coronavirus: "Un'intera generazione di bambini è in pericolo e spero che questa performance raccolga fondi vitali per aiutare a proteggere i bambini dall'impatto del #Coronavirus."

