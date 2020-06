Rita Ora prende il sole in lingerie trasparente: "Non trovo il mio bikini..."

Rita Ora non trova il bikini e prende il sole in lingerie di pizzo Instagram 1 di 17 Instagram 17 di 17 Instagram 17 di 17 Instagram 17 di 17 Instagram 17 di 17 Instagram 17 di 17 Instagram 17 di 17 Instagram 17 di 17 Instagram 17 di 17 Instagram 10 di 17 instagram 11 di 17 Instagram 12 di 17 Instagram 13 di 17 instagram 14 di 17 Instagram 15 di 17 Instagram 16 di 17 Instagram 17 di 17 leggi dopo slideshow ingrandisci

La cantante 29enne ha trascorso il giorno più caldo registrato nel Regno Unito in una fattoria presa in affitto nel Cotswold.

Nonostante le temperature elevate però, non trovando il bikini, la sexy Rita è rimasta in reggiseno e pantaloni... sensualmente sbottonati per abbronzare anche la pancia.



Rita sta lavorando su nuova musica mentre trascorre la quarantena, che in Inghilterra non è ancora finita, con i suoi amici in campagna. La madre, che è medico, è tornata in prima linea al lavoro a Londra per aiutare nel campo della salute psichiatrica durante la crisi di coronavirus. Una settimana fa intanto la cantante è stata colpita dal lutto dell'amata nonna e ha voluto omaggiarla condividendo la notizia con i suoi 16,1 milioni di follower e postando un commovente tributo social.

