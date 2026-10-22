La scena si svolge alle 7.30 del mattino. Mentre la giornata è appena cominciata, Rihanna è già al lavoro per rendere speciale l'abbigliamento della figlia. Sul tavolo ci sono una giacca e un paio di jeans da impreziosire con paillettes e dettagli decorativi. Niente stylist o atelier di lusso, almeno per questa piccola impresa: protagonista è la mamma, alle prese con ago, decorazioni e tanta voglia di fare le cose per bene. Il risultato è un outfit decisamente originale, nel quale le paillettes aggiungono luce e personalità ai capi. Ma è soprattutto un dettaglio a catturare l'attenzione di Rihanna: l'ombelico, o meglio la zona della pancia, impreziosita da piume e paillettes, che sembra essere il particolare di cui va più fiera.