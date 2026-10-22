Un ritratto inedito

Rihanna, mamma tra paillettes e piume: il reel dei "Mom Duties" conquista i social

Un ritratto inedito e sorprendentemente quotidiano della star: le immagini mostrano la popstar mentre mostra orgogliosa il risultato delle sue "fatiche"

22 Ott 2026 - 08:47
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Un set fotografico di Rihanna © Instagram

Un set fotografico di Rihanna © Instagram

Rihanna si mostra sui social in una veste inedita, quella di mamma creativa e orgogliosa del proprio lavoro: sveglia alle 7.30 del mattino, ago e paillettes alla mano per personalizzare giacca, jeans e ombrello della figlia più piccola. Dimenticate per un momento i red carpet, gli abiti haute couture e le apparizioni da diva. Una delle artiste più famose e influenti al mondo, ha deciso di mostrare ai suoi 271 milioni di follower un lato decisamente più domestico e familiare. Lo ha fatto con un reel intitolato "Mom Duties", ovvero "doveri di mamma", nel quale si cimenta in un'attività che molte madri conoscono bene: preparare e personalizzare il look della propria bambina prima di uscire di casa.

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La scena si svolge alle 7.30 del mattino. Mentre la giornata è appena cominciata, Rihanna è già al lavoro per rendere speciale l'abbigliamento della figlia. Sul tavolo ci sono una giacca e un paio di jeans da impreziosire con paillettes e dettagli decorativi. Niente stylist o atelier di lusso, almeno per questa piccola impresa: protagonista è la mamma, alle prese con ago, decorazioni e tanta voglia di fare le cose per bene. Il risultato è un outfit decisamente originale, nel quale le paillettes aggiungono luce e personalità ai capi. Ma è soprattutto un dettaglio a catturare l'attenzione di Rihanna: l'ombelico, o meglio la zona della pancia, impreziosita da piume e paillettes, che sembra essere il particolare di cui va più fiera.

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Nel mostrare il lavoro finito, la cantante lascia trasparire soddisfazione e orgoglio. Non si tratta soltanto di vestire la figlia, ma di mettere un tocco personale nel suo look, trasformando un semplice paio di jeans e una giacca in qualcosa di unico. Un piccolo progetto creativo che racconta anche il desiderio di Rihanna di dedicare tempo alla bambina, curandone i dettagli e divertendosi a sperimentare con colori, materiali e decorazioni. 

Rihanna in versione mamma

 Il momento più sorprendente arriva quando la fase creativa lascia spazio alla routine quotidiana. Dopo aver completato il suo lavoro, Rihanna si prepara a uscire e accompagna la bambina, presumibilmente alla scuola dell'infanzia. Il look scelto per sé è decisamente più informale: una comoda tuta rosa, lontana dall'immagine glamour che accompagna abitualmente le sue apparizioni pubbliche. Nessun abito da sera, nessun accessorio appariscente: solo una mamma pronta ad accompagnare la figlia e a cominciare la giornata.

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