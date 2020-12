Rihanna citata in giudizio: ha usato una canzone di un duo tedesco senza permesso 

Guai in vista per Rihanna, che, stando a TMZ, sarebbe stata citata in giudizio dal duo tedesco King Khan e Saba Lou, per aver utilizzato, senza autorizzazione, una loro melodia. La popstar avrebbe usato la musica della loro canzone "Good Habits (and Bad)" in uno dei suoi post su Instagram per promuovere la sua linea di cosmetici. L'annuncio in questione avrebbe ricevuto oltre 3,4 milioni di visualizzazioni e così il duo ha deciso di fare causa per i dann subiti.