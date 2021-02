Rihanna appoggia le proteste dei contadini indiani e fa infuriare il governo

Sexy e provocante, Rihanna è tornata sui social e li ha lasciati senza fiato. La cantante (ormai sempre più imprenditrice) è scesa in campo in prima persona per lanciare la sua linea di lingerie "Savage X Fenry". Non c'è modella che tenga, è lei la testimonial perfetta per indossare reggiseni di pizzo trasparenti e accessori che accendono l'atmosfera. Tra twerking e strip tease bollenti ha messo in chiaro che in camera da letto è lei ad avere il controllo della situazione...