Richard Gere compie 70 anni: il divo "ufficiale e gentiluomo", tra fascino e impegno

Si è fatto conoscere con pellicole come " American Gigolo " e ha fatto sognare con film come " Ufficiale e Gentiluomo " e naturalmente " Pretty Woman ". Richard Gere, di fede buddhista e grande sostenitore del Dalai Lama, compie 70 anni. Papà a febbraio per la seconda volta, conta tre matrimoni: è stato sposato con l'attrice Carey Lowell (che gli ha dato il figlio Homer, ora 19enne), con la top model Cindy Crawford e ora con la 35enne Alejandra Silva .

Il successo internazionale arriva negli anni Ottanta con "American Gigolò" e con "Ufficiale e Gentiluomo". Alla fine degli anni 80, dopo moti film di nicchia, torna all’apice della fama con il ruolo del ricco uomo d’affari protagonista di "Pretty Woman" con Julia Roberts. Con Julia è il protagonista di un'altra commedia romantica "Se scappi ti sposo" del 1999. Bellissima anche la commedia drammatica "Autumn in New York".

Con il musical "Chicago" del 2002 vince il Golden Globe come Miglior Attore in un film commedia o musicale. Mentre nel 2004 è con Susan Sarandon e Jennifer Lopez nella commedia musicale "Shall We Dance?". Pochi i ruoli in tv, nel 2001 presta la sua voce per un episodio della serie "I Simpson". Di fede buddhista e grande amico del Dalai Lama ha supportato diverse campagne a favore dell'indipendenza del Tibet.

Gere, in prima linea nella lotta all’Aids, ha recentemente è salito a bordo della nave Ocean Viking, insieme a chef Rubio e Fabrizio Pallotti traduttore dell'Istituto Lama Tzong Khapa, ferma da giorni al largo di Lampedusa con a bordo i migranti tratti in salvo e ha portato solidarietà e viveri (pagati di tasca sua, ndr).