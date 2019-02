Richard Gere è diventato papà per la seconda volta... a 70 anni

Richard e Alejandra avevano annunciato l'arrivo del loro primo bebè a settembre, quando lei aveva diffuso uno scatto via social in cui insieme al marito avevano incontrato il Dalai Lama per far benedire il bebè non ancora nato.

Gere è un amico di lunga data del leader spirituale tibetano, ha sposato da tempo la religione buddista e lotta da anni per i diritti umani in Tibet. Sia la Silva sia Gere sono già genitori. Per Alejandra questo è il secondo figlio, avendone avuto un altro da Govind Friedland, con cui è stata sposata dal 2012 al 2015.

Anche Gere ha già un altro figlio, Homer, 18 anni, avuto da Carey Lowell, con cui è stato sposato dal 2002 al 2016. Ben prima l'attore era stato sposato anche con Cindy Crawford, dal 1991 al 1995.