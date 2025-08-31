L'ex-leader dei Verve è anche in procinto di tornare il prossimo anno con una tournée da headliner nel Regno Unito
© Ufficio stampa
Richard Ashcroft è tornato a far emozionare folle con classici come “Bitter Sweet Symphony” e “The Drugs Don’t Work”, partecipando come special guest al tour di reunion degli Oasis negli stadi. Una perfetta preview per preparare il terreno all’uscita del nuovo album "Lovin’ You", in arrivo il 10 ottobre, distribuito da Virgin Music Group. L’attesa cresce ancora di più grazie alla pubblicazione del brano che dà il titolo al disco, scelto come nuovo singolo.
La canzone "Lovin’ You" riprende lo storico riff di chitarra di “Classical Gas”, il brano di Mason Williams vincitore di un Grammy nel 1968. Lo stesso Williams si è detto entusiasta dopo aver ascoltato la nuova “Lovin’ You”. La title track rappresenta la capacità di Richard Ashcroft di evolvere costantemente il proprio sound senza mai perdere di vista la sua identità artistica. Il brano porta la firma di Richard, con Mason Williams accreditato come co-autore per il riff di “Classical Gas”. La produzione è stata curata dallo stesso Ashcroft insieme a Emre Ramazanoglu.
Il tour con gli Oasis ha riacceso l’interesse per il suo repertorio, dal successo straordinario con i Verve guidato dall’album 11 volte platino e #1 in classifica “Urban Hymns”, fino alla sua ricca carriera solista. Ora, il due volte vincitore dell’Ivor Novello e tre volte vincitore dei Brit Awards è pronto a intraprendere il tour da headliner più grande della sua carriera nel Regno Unito, tra marzo e aprile 2026. Inoltre Ashcroft concluderà il tour con gli Oasis con due show finali a Wembley Stadium, il 27 e 28 settembre.
Commenti (0)