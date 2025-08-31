Il tour con gli Oasis ha riacceso l’interesse per il suo repertorio, dal successo straordinario con i Verve guidato dall’album 11 volte platino e #1 in classifica “Urban Hymns”, fino alla sua ricca carriera solista. Ora, il due volte vincitore dell’Ivor Novello e tre volte vincitore dei Brit Awards è pronto a intraprendere il tour da headliner più grande della sua carriera nel Regno Unito, tra marzo e aprile 2026. Inoltre Ashcroft concluderà il tour con gli Oasis con due show finali a Wembley Stadium, il 27 e 28 settembre.