Reunion virtuale del cast di "Ghostbusters" in attesa del nuovo film

Josh Gad ci ha regalato un nuovo tuffo nel passato. Dopo "I Goonies", "Ritorno al futuro", "Splash" e "Il Signore degli Anelli", il nuovo episodio di "Reunited Apart" , lo show che si svolge da remoto, ha riunito il cast di "Ghostbusters" , a 36 anni dal debutto al cinema, Dan Aykroyd, Bill Murray , Ernie Hudson, Annie Potts, Sigourney Weaver e il regista Ivan Reitman si sono ritrovati per festeggiare il compleanno dell'amatissimo film diventato icona della cultura pop. Era presente anche Jason Reitman , figlio di Ivan, sceneggiatore e regista dell'atteso sequel "Ghostbusters: Afterlife" in arrivo il 5 marzo 2021.

Nel corso della quarantena dovuta al coronavirus, molti appassionati di cinema hanno avuto la possibilità di seguire le reunion messe in atto da Josh Gad con un fine ben specifico, ovvero quello di raccogliere fondi da devolvere a Equal Justice Initiative, ente che si occupa di offrire supporto alla protezione di diritti umani fondamentali.

Tra risate e chiacchiere tra amici di lunga data i membri presenti si sono soffermati su alcuni aneddoti della lavorazione del film, da Sigourney Weaver che ha raccontato della volta in cui Bill Murray l’ha aiutata a ottenere un effetto comico per la scena del frigo, all’esperienza di Jason Reitman che, all’epoca, era solamente un bambino sul set. Non sono mancati ricordi e omaggi anche per gli assenti, come Rick Moranis, che si è ritirato da tempo dalla recitazione e Harold Remis, interprete di Egon Spegler nella saga, deceduto prematuramente nel 2014. "Mi manca molto. Penso a lui come ad un fratello, abbiamo lavorato insieme cinque volte e manca davvero a tutti", ha detto Ivan Reitman. "Anche se non credeva nei fantasmi era un collaboratore e uno sceneggiatore eccezionale", ha ricordato invece Dan Aykroyd.

Jason Reitman ha approfittato dell'occasione per aggiornare i fan sulla produzione di "Ghostbusters: Legacy", forzatamente rallentata a causa della diffusione del coronavirus. Il regista ha annunciato che questa pausa gli ha concesso la possibilità di rivalutare alcune sequenze: "Abbiamo un sacco di tempo e ho passato le mie giornate a modificare Ghostbusters". Il sequel racconterà la storia di una madre single (Carrie Coon), e i suoi due figli Trevor (Finn Wolfhard) e Phoebe (Mckenna Grace), trasferitisi nella cittadina di Summerville, in Oklahoma. Un esperto in terremoti e professore del luogo, Mr. Grooberson (Paul Rudd) scopre che la piccola Phoebe possiede una trappola per fantasmi ereditata dal nonno. Nel cast torneranno i volti storici del franchise come Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver e Annie Potts.

Prima foto dal set di "Ghostbusters 3": al via le riprese dellʼatteso sequel Twitter 1 di 1 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Dai suoi profili social, Jason Reitman ("Juno", Young Adult") ha condiviso la prima foto dal set di "Ghostbusters 3". "The Family All Here", ha scritto il regista per annunciare la notizia dell'inizio delle riprese che si svolgeranno ad Alberta, in Canada. Nella foto appaiono, oltre a lui, il padre Ivan Reitman che aveva diretto i primi due "Ghostbusters" e le star Finn Wolfhard ("Stranger Things"), Carrie Coon e Mckenna Grace. Nel cast torneranno Dan Aykroyd, Bill Murray, Sigourney Weaver, Annie Potts e ci sarà anche Paul Rudd ("Ant-Man"). leggi tutto

