Jason Reitman dirigerà il sequel dei "Ghostbusters"

"Ho sempre pensato a me stesso come il fan numero uno dei Ghostbusters da quando, a sei anni, visitai il set. Voglio fare un film per tutti gli altri fan" ha confessato Reitman (che ora di anni ne ha 41) in esclusiva a "Entertainment Weekly". "Questo è un nuovo capitolo del franchise originale, non è un reboot. Quello che è successo negli Anni Ottanta è successo negli Anni Ottanta, questo set è dei giorni nostri. Abbiamo un sacco di fantastiche sorprese e nuovi personaggi da far incontrare al pubblico" ha dichiarato il regista.



Una presa di distanza dalla precedente operazione della Sony, che aveva tentato di rilanciare "Ghostbusters" nel 2016 con un costoso reboot al femminile, risultato però un fiasco al botteghino. La realizzazione di quello che dovrebbe quindi essere "Ghostbusters 3" inizierà quest'estate, ma per ora non una parola sul probabile cast.