Rem, l'ex cantante Michael Stipe annuncia il debutto da solista

L'ex frontman dei Rem Michael Stipe è pronto a tornare sulle scene. Dopo 8 anni dallo scioglimento della rock band americana, avvenuta nel 2011, Stipe ha annunciato il suo nuovo singolo " Your Capricious Soul ", in uscita sabato 5 ottobre. I proventi della traccia andranno a Extinction Rebellion, un movimento non violento con lo scopo di sensibilizzare le persone sul tema del cambiamento climatico.

"Voglio aggiungere la mia voce a questo cambiamento di coscienza" - La canzone "Your Capricious Soul" era stata presentata in anteprima durante un live a sorpresa lo scorso maggio. "Per cinque anni ho avuto una pausa dalla musica - racconta Stipe - e volevo tornare indietro: ora sto scrivendo, componendo e registrando. Extinction Rebellion mi ha dato un incentivo per non aspettare. Ho visto un grande cambiamento di coscienza sul tema della salvaguardia dell'ambiente e volevo aggiungere la mia voce".

Creare un mondo adatto alle generazioni future - Questo è ciò che si legge tra i principi fondanti del movimento socio-politico Extinction Rebellion, nato nel 2018 nel Regno Unito per mano di un centinaio di accademici. Il logo del gruppo, una clessidra posta all'interno di un cerchio, vuole ricordare come l'emergenza climatica sia un problema da affrontare in maniera tempestiva. "La nostra relazione con l'ambiente, la mia e di quelli che aderiscono al movimento, è stata una preoccupazione per tutta la vita - continua Stipe - e ora mi sento fiducioso, persino ottimista. Credo che possiamo apportare il cambiamento necessario per migliorare il nostro meraviglioso pianeta Terra, la nostra posizione e il nostro posto su di esso".