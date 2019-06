Realizzato il sogno di Laura: affetta da sclerosi multipla, va al concerto di Vasco a Cagliari

Ce l'ha fatta Laura Floris. La sclerosi multipla che la costringe a letto da oltre 30 anni non le ha impedito di andare al concerto di Cagliari del suo mito Vasco Rossi e di cantare le sue canzoni a squarciagola. Era stato lo stesso rocker di Zocca, attraverso il suo staff, a mobilitatarsi per rendere possibile la sua presenza allo show. Grazie a un lavoro d'équipe, coordinato dall'ospedale Ss. Trinità di Cagliari, Laura la sera di martedì 18 giugno era in prima fila, come ospite d'onore.