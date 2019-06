Vasco Rossi porta una fan immobilizzata al suo concerto di Cagliari

Il 18 luglio Vasco Rossi sarà per la prima delle due date all'Arena Fiera di Cagliari per il suo "Vasco Non Stop Live 2019" . Ad assistere al concerto ci sarà anche una fan speciale, Laura Floris, da trent'anni immobilizzata a letto mentre combatte contro la sclerosi multipla . E questo grazie allo staff del rocker di Zocca, che si è mobilitato per renderlo possibile.

La sorella di Laura era andata ad acquistare i biglietti per la data ma il reparto disabili aveva già registrato il tutto esaurito. La "voce" di questa problematica è arrivata all'orecchio dello staff del rocker di Zocca che ha messo in moto la macchina velocemente perchè si coronasse questo sogno. E così la donna sarà trasportata al concerto dall'ambulanza dalla Onlus Sam di Monserrato, assistita per tutta la durata dell'evento da anestesisti e infermieri dell'ospedale di Is Mirrionis. Un bel regalo per la donna le cui giornate immobili sono scandite dalle canzoni di Vasco.