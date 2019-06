Vasco incendia San Siro: al via la maratona di sei concerti a Milano

La stagione dei concerti a San Siro di Vasco Rossi è ufficialmente aperta. Davanti a quasi 60mila fan provenienti da tutta Italia, il rocker di Zocca incendia lo stadio per la prima delle sei date previste a Milano, a cui ne seguiranno due a Cagliari. Il Blasco sale sul palco e regala brividi alla folla. In versione 3d esce dalla porta del futuro, la 'Star Gate', ed entra nel presente per raccontarcelo: una citazione omaggio a 'Blade Runner', film del 1982 ambientato proprio nel 2019. Poi, una dopo l'altra, tante delle sue canzoni iconiche, partendo, ovviamente, da 'Qui si fa la storia'. Tutte arrangiate "dure e pure", proprio come aveva anticipato, in un'atmosfera fra passato, presente e futuro. Un vero e proprio concerto rock. Senza se e senza ma.