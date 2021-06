Raro ritratto dipinto da David Bowie all'asta per oltre 17mila dollari: era stato comprato per 5 dollari tra oggetti di scarto

Afp

Quando chi lo ha acquistato per 5 dollari (poco più di due euro) canadesi tra gli oggetti scartati ad una vendita di beneficenza in Ontario, ha letto sul retro del dipinto il nome di David Bowie, è rimasto sbalordito. Si tratta di un dipinto, un volto di profilo, fatto dal cantante britannico tra il 1995 e il 1997 e andato poi perduto nel tempo. L'acquirente ha subito contattato la casa d'aste Cowley Abbott, che lo ha messo in vendita e il suo prezzo è volato in poche ore oltre i 17mila dollari.