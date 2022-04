Rammstein, "Zick Zack" è l'ultima provocazione: singolo e video contro la chirurgia estetica

Intanto è uscito il secondo singolo che lo anticipa, intitolato "Zick Zack" e accompagnato da una campagna marketing virale: si è diffusa la notizia che la band berlinese avrebbe investito in una "clinica di bellezza" chiamata appunto "Zick Zack", per la quale è stata attivata pure una hotline per prendere appuntamento (presa d'assalto dai fan di tutto il mondo). L'uscita del brano con il relativo videoclip ha svelato il mistero. Il testo e il video sono l'ennesima provocazione dei Rammstein, che parlano di quella che oggi è spesso una tendenza compulsiva dell'individuo verso l'auto-ottimizzazione, a volte attraverso un'alterazione radicale del proprio aspetto fisico con l'uso del bisturi.

Per l'uscita fisica del loro nuovo singolo, i Rammstein hanno previsto anche un'altra provocazione: pubblicheranno lo "Zick Zack Magazine" in stile teenager (juna specie del nostro "Cioè"). La rivista di 32 pagine contiene storie, foto e interviste sul tema "Prettier, Bigger, Harder", così come una rubrica di lettere dei lettori chiamata "The Dr Flake Botox Box", un poster XXL, sei poster e 30 adesivi esclusivi dei Rammstein. E, naturalmente, il cd singolo di due tracce è incluso nella rivista.

Ufficio stampa

E non è finita qui. Il 9 aprile aprirà un chiosco pop-up in Alexanderplatz di Berlino (Alexanderplatz/Otto-Braun-Str. 70-72) in cui dalle 10 del mattino (fino alle 14) sarà possibile acquistare il singolo "Zick Zack" insieme alla suddetta rivista extra, prima della sua uscita ufficiale e fino a esaurimento scorte.

Till Lindemann (voce), Paul Landers (chitarra), Richard Z. Kruspe (chitarra), Flake (tastiera), Oliver Riedel (basso) e Christoph Schneider (batteria) hanno speso due anni a lavorare sulle undici canzoni del nuovo disco, che è stato registrato in Provenza. Per la cover del nuovo album sarà utilizza una foto scattata dal musicista e fotografo Bryan Adams sui gradini del monumento Trudelturm a Berlino-Adlershof, dedicato alla ricerca aerea nel parco aerodinamico della città. Per presentare il disco dal vivo, i Rammstein saranno in Italia per una data, il 12 luglio a Torino.

TI POTREBBE INTERESSARE: