I Radiohead tornano dal vivo dopo 7 anni: tour imminente e date anche in Italia?

L’ultimo tour dei Radiohead era legato all’album "A Moon Shaped Pool", e risale al biennio 2016-2018: ha attraversato Europa, con tappa italiana a Firenze, per poi spostarsi in Nord America e Giappone. Da allora i membri della band sono stati impegnati su progetti solisti e collaborazioni. Nel frattempo a metà agosto la band ha pubblicato a sorpresa un nuovo album dal vivo, intitolato "Hail to the Thief" (Live Recordings 2003-2009), che raccoglie registrazioni di concerti tenuti tra il 2003 e il 2009 dopo l'uscita del loro sesto disco nel 2003. Un preludio al ritorno della band dal vivo?