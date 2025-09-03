I Radiohead tornano dal vivo dopo 7 anni: tour imminente e date anche in Italia?

La band inglese guidata da Thom Yorke dovrebbe essere impegnata in una serie di concerti in alcune città europee a novembre e dicembre
Potrebbe essere arrivato il momento del ritorno dal vivo dei Radiohead dopo ben 7 anni di silenzio. Nonostante non ci sia stato alcun annuncio, molti indizi confermerebbero una serie di voci che vorrebbero Thom Yorke e soci impegnati su alcuni palchi tra novembre e dicembre. Alcuni fan hanno infatti intercettato in giro per l'Europa dei volantini che annunciano date in diverse città, condivisi sul subreddit dedicato alla band. Nulla di così strano per la band britannica che ha sempre mantenuto una filosofia ben lontana da schemi di marketing e promozione.
Una parziale conferma è arrivata quando è apparsa (e poi rimossa) su Wasteheadquarters, il portale ufficiale legato ai Radiohead, una pagina con le prime date del tour, con più concerti consecutivi in ciascuna città. Bologna rientra tra queste.
Madrid (Movistar Arena) – 4, 5, 7, 8 novembre
Bologna (Unipol Arena) – 14, 15, 17, 18 novembre
Londra (The O₂ Arena) – 21, 22, 24, 25 novembre
Copenaghen (Royal Arena) – 1, 2, 4, 5 dicembre
Berlino (Uber Arena) – 8, 9, 11, 12 dicembre
L’ultimo tour dei Radiohead era legato all’album "A Moon Shaped Pool", e risale al biennio 2016-2018: ha attraversato Europa, con tappa italiana a Firenze, per poi spostarsi in Nord America e Giappone. Da allora i membri della band sono stati impegnati su progetti solisti e collaborazioni. Nel frattempo a metà agosto la band ha pubblicato a sorpresa un nuovo album dal vivo, intitolato "Hail to the Thief" (Live Recordings 2003-2009), che raccoglie registrazioni di concerti tenuti tra il 2003 e il 2009 dopo l'uscita del loro sesto disco nel 2003. Un preludio al ritorno della band dal vivo?
