DOPO 7 ANNI

Radiohead, successo a Bologna per la prima data italiana del tour

Reduce dal successo a Madrid, la band conquista il Belpaese con quattro live sold out

15 Nov 2025 - 12:04

Dopo sette anni di attesa, i Radiohead tornano finalmente sul palco in Italia. Quando le luci si abbassano e le prime note di "Planet Telex" risuonano nell'Unipol Arena di Bologna, il pubblico esplode in un boato: per i 15mila fan riuniti inizia una notte di musica destinata a restare impressa nella memoria.

© X

© X

Il tour sold out dei Radiohead

 Dopo i quattro concerti sold out a Madrid, anche la prima data italiana del 2025 è un successo annunciato. Il palasport di Casalecchio di Reno ospiterà la band di Oxford per altre tre serate (15, 17 e 18 novembre, tutte esaurite). Thom Yorke e compagni si esibiscono al centro del parterre, su un palco circolare sovrastato da 12 schermi verticali. Dopo l'apertura con il brano tratto dal secondo album "The Bends", la scaletta prosegue con "2+2=5" e "Sit Down, Stand Up". Un video-sipario oscura inizialmente la visuale, per poi alzarsi gradualmente, aumentando la suspense.

La scaletta dei Radiohead a Bologna

 Dopo l'energia iniziale arriva "Bloom", seguito da "Lucky", per proseguire con "Ful Stop", preludio a una serie di brani tratti da "Hail to the Thief", l'album più rappresentato dopo "OK Computer". Da "In Rainbows" arrivano "Videotape" e "Arpeggi", impreziosito dai cori di Ed O'Brien. Con "Everything in Its Right Place" torna l'atmosfera ipnotica che caratterizza il suono dei Radiohead, mentre il palco circolare permette a Yorke di muoversi e interagire con tutti i lati durante "15 Step". La scaletta prosegue senza tregua con "The National Anthem", "Daydreaming", "Subterranean Homesick Alien", "Bodysnatchers" e "Idioteque", che chiudono la prima parte dello show.

Il gran finale con "Karma Police"

 Nel finale arrivano i brani più amati: "Fake Plastic Trees" in versione acustica, "Let Down" e  "Paranoid Android", accolta dal pubblico con un boato.  Tra le sorprese spiccano "You and Whose Army?", unico estratto da Amnesiac, e "Wolf at the Door", raramente suonata dal vivo. "Just" riporta all'atmosfera di "The Bends", chiudendo idealmente il cerchio iniziato con la prima nota del live. Il gran finale è affidato a "Karma Police", cantata all'unisono da tutti.

