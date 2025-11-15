Radiohead, successo a Bologna per la prima data italiana del tour

Dopo i quattro concerti sold out a Madrid, anche la prima data italiana del 2025 è un successo annunciato. Il palasport di Casalecchio di Reno ospiterà la band di Oxford per altre tre serate (15, 17 e 18 novembre, tutte esaurite). Thom Yorke e compagni si esibiscono al centro del parterre, su un palco circolare sovrastato da 12 schermi verticali. Dopo l'apertura con il brano tratto dal secondo album "The Bends", la scaletta prosegue con "2+2=5" e "Sit Down, Stand Up". Un video-sipario oscura inizialmente la visuale, per poi alzarsi gradualmente, aumentando la suspense.