L'appuntamento del 25 luglio 2026 sarà più di un semplice live: l'intero spettacolo sarà filmato e si trasformerà in un album ufficiale e in un video Blu-ray. Un documento che raccoglierà il meglio dello show e le suggestioni di una serata destinata a entrare nella storia della band e della musica dal vivo. Il legame tra musica e storia trova a Pompei il suo scenario ideale. All'ombra del Vesuvio, il rock progressivo dei Marillion incontra la grande tradizione dei concerti nell'Anfiteatro degli Scavi, teatro in passato di eventi unici. A partire da quello dei Pink Floyd, realizzato nel 1972, e che proprio quest'anno è tornato a nuova vita con una riedizione in 4k del film e un nuovo mix dell'audio curato da Steven Wilson.