Quinto figlio per i Baldwin e Hilaria posta lo scatto della pancia prima e dopo il parto

Vorremmo presentarvi Eduardo Pau Lucas Baldwin. Nato l'8 settembre 2020 alle 19:46...", così Hilaria e Alec Baldwin annunciano la nascita del loro quinto figlio mostrando il neonato in un tenero scatto: "Il suo nome significa ricco guardiano della pace e della luce", aggiunge mamma Hilaria, che posta anche un altro scatto in cui si mette a confronto prima e dopo il parto: "Un giorno e mezzo ... e un bambino dopo. Sto andando all'ospedale e sto per tornare a casa. Grazie corpo per tutto quello che hai fatto e per tutto quello che continui a fare...".