Hilaria Baldwin fa un check del bebé: "Non posso andare dal dottore, ascolto il battito con un doppler fetale"

"Non sento il suo cuore da settimane... sto facendo un piccolo controllo sul mio bambino". Hilaria Baldwin, 36 anni, moglie dell'attore Alec Baldwin e incinta del quinto figlio fa un check domestico del battito del bebè con un doppler fetale e posta il video su Instagram. L'emergenza coronavirus infatti non le permette di andare dal suo dottore: "Ascoltare questo suono ogni tanto mi mette a mio agio. E puoi sentire entrambi i nostri due cuori...".

In uno scatto del giorno prima Hilaria aveva sfoggiato il pancino in crescita in un selfie in lingerie: "Siamo a metà del percorso", aveva scritto.

Nelle storie invece la signora Baldwin, dopo aver mostrato alle altre future mamme alcune ndicazioni sul suo doppler fetale casalingo, si è letteralmente sfogata scrivendo un lungo post in cui elenca le fatiche e lo stress dell'essere genitore in quarantena con quattro bambini di cui occuparsi: "Ogni giorno è così un nonstop tra il cucinare, pulire, insegnare, i piccoli litigi, i crolli, i momenti adorabili ... un mix di tutte le emozioni. A volte ripenso alla mia giornata, piango un po', non riesco a credere che tutta questa selvaggia energia si inserisca in un piccolo giorno in quarantena ... poi faccio un respiro profondo e so che devo ripartire...", scrive Hilaria: "Perché domani sarà un altro giorno molto pieno, folle ma in qualche modo adorabile. E la mia famiglia ha bisogno che io sia forte...".

Hilaria e Alec Baldwin hanno annunciato l'arrivo del quinto figlio poche settimane fa. Un annuncio per loro ancor più gioioso dopo che nel novembre 2019 Hilaria aveva purtroppo subito il secondo aborto in un anno, dopo la perdita di un bambino ad aprile.

I Baldwin sono genitori anche di Carmen Gabriela, 6 anni, e di tre figli maschi Rafael Thomas, 4, Leonardo, 3 e Romeo, 1.

