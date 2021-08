Instagram

Tutti in piedi vicinissimi al palco, in molti senza mascherina, a cantare a squarciagola le canzoni di Gue Pequeno. E' la scena che si sono trovati davanti i carabinieri della compagnia di Lamezia Terme che hanno subito interrotto il concerto del rapper. E' successo in un locale di Gizzeria, sul litorale tirrenico della provincia di Catanzaro.