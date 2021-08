Salmo, per il concerto di Olbia per ora paga... il gestore della ruota panoramica: multa salata

Per il concerto del 13 agosto l'Autorità portuale non ha ricevuto alcuna informativa e che con i gestori della ruota è in aperto contenzioso rispetto ai canoni dello scorso anno, tanto che è in dubbio anche la prosecuzione del contratto. La manifestazione musicale non autorizzata non coinvolge però gli imprenditori sotto il profilo penale. A meno che non si registri un aumento nella diffusione dei contagi da Covid direttamente correlata al fatto che in migliaia hanno assistito al concerto senza mascherina.

In realtà la Procura di Tempio Pausania sembra più interessata a capire chi, tra tutti coloro che rivestono ruoli di responsabilità e avrebbero potuto impedire l'exploit di Salmo, sapeva ma è venuto meno ai suoi doveri.

