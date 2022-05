Processo Depp vs Heard, testimonia Kate Moss: "Non mi ha spinto dalle scale"

La supermodella britannica si è collegata in videoconferenza in diretta dal Regno Unito per testimoniare nel processo, ormai in dirittura d'arrivo, che vede la Heard accusata di diffamazione dall'ex marito. "Non mi ha spinto, o preso a calci, o buttato giù dalle scale", ha detto la 48enne top model tirata in causa proprio dall'attrice.

Venerdì la giuria della corte di Fairfax ascolterà le argomentazioni finali degli avvocati delle parti. Chi ha danneggiato chi? Amber con un op-ed sul "Washington Post" in cui si metteva in piazza come sopravvissuta alla violenza domestica? O Johnny attraverso i suoi avvocati che avevano all'epoca descritta l'ex moglie come una mitomane?

Dopo la deposizione della Moss, i legali dell'ex Pirata dei Caraibi gongolavano: "Un'altra compagna o moglie di Depp con cui lui non è stato violento". Su richiesta dei suoi legali anche Johnny oggi è tornato sul banco dei testimoni, dopo che nei giorni scorsi il team di Amber aveva rifiutato di risentirlo. "Ho ascoltato quella storia su Kate solo dalla bocca di Amber durante i processo", ha detto l'attore a proposito dell'infortunio della sua ex fidanzata, quando Kate cadde effettivamente dalle scale di un resort in Giamaica. "Era piovuto e sono scivolata facendomi male alla schiena. Ho gridato e Johnny, che era uscito prima di me, è corso ad aiutarmi", ha deposto la top: "Mi ha portato in camera e chiesto assistenza medica".

Depp e la Moss sono stati assieme tra 1994 e 1998.

La Heard aveva usato "voci" sull'episodio giamaicano per spiegare che aveva sferrato un pugno a Johnny temendo che volesse spingere dalle scale la sorella Whitney. Per parte sua, oggi Depp ha rievocato un altro incidente violento che l'avrebbe opposto a Amber: durante la luna di miele sull'Orient Express in Thailandia, l'attore sarebbe finito con un occhio nero. E ha ribadito la storia del dito mozzato durante un'epica lite in Australia: "Amber tirò due bottiglie di vodka: una volò sopra la mia testa, l'altra mi centrò sulla mano appoggiata sul mobile bar".

Quanto alle accuse della Heard di averla picchiata o violentata durante gli anni della loro unione, l'ex Jack Sparrow le ha definite "una follia". Le dichiarazioni di Amber sotto giuramento "sono state orribili, ridicole, umilianti, brutali oltre ogni immaginazione, crudeli e tutte false. Nessuno e' perfetto - ha ammesso Johnny - ma mai in vita mia ho commesso violenze sessuali o abusi fisici".