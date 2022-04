Primo Maggio a Taranto, sul palco del Concertone da Gianni Morandi a Ermal Meta

Sul palco allestito nell'area del Parco archeologico delle mura greche sarà protagonista la grande musica e la musica diventerà un pretesto per dare voce dei lavoratori e delle lavoratrici in lotta contro il ricatto occupazionale, agli attivisti di movimenti storici e di associazioni giovanili, alla difesa dei diritti negati.

Tra i big che "si esibiranno quest'anno - ha annunciato Diodato - c'è Gianni Morandi, una leggenda della musica italiana, una persona di una sensibilità pazzesca che appartiene al Dna di ogni italiano. Siamo riusciti ad incastrare tutti gli impegni ed è una grande gioia poter ospitare un artista del suo calibro". Del cast dell'edizione 2022 fanno parte anche Ermal Meta, Gaia, The Zen Circus, Giovanni Caccamo, Fabio Celenza, Cosmo, Calibro 35, Cor Veleno con i Tre allegri ragazzi morti, Don Ciccio African Party, Ditonellapiaga, Eugenio in via di Gioia, Francesco Forni, Med Free Orkestra con Fabrizio Bosso e Chiara Galiazzo, Melancholia, Erica Mou, N.A.I.P., Andrea Pennacchi, Giovanni Truppi, Margherita Vicario, 99 posse.

Ma "naturalmente - hanno svelato i direttori artistici, che a loro volta si esibiranno sul palco - non mancheranno le sorprese". Durante l'intera giornata, sia nel dibattito della mattina sia negli interventi dal palco, saranno presenti rappresentanti di movimenti, associazioni e società civile.

Tra questi: Luisa Impastato, Aboubakar Soumahoro, Cecilia Strada, Raffaele Crocco, Stefania Barca, Mario Pansera, Cristina Mangia, Francesco Gonella, Valentina Petrini, Roberto Lucchini, Riccardo Noury, No Tav, Fridays For Future, No Tap, Bianca Guidetti Serra, No Muos, Terra Dei Fuochi, Campagna per il clima fuori dal Fossile, i lavoratori di Civitavecchia, Falconara, Bergamo, Veneto, Alitalia, Cementir e i lavoratori della cultura e dello spettacolo.

