A Bologna il Concertone promosso da La Rappresentante di Lista per l'Ucraina: " Per dire basta alle atrocità della guerra"

Nato dall'appello via twitter de La Rappresentante di Lista l'evento è stato accolto e promosso dal Comune di Bologna e dalla Regione Emilia-Romagna. Sul palco alcuni tra gli artisti italiani più amati, da Brunori Sas a Diodato e poi Elisa, Elodie, Fast Animals and Slow Kids, Gaia, Gianni Morandi, Noemi, Paolo Benvegnù, Rancore, The Zen Circus. A presentare Andrea Delogu.

Si possono donare due euro con un sms al 45533 dal proprio cellulare, cinque o dieci euro chiamando lo stesso numero da rete fissa oppure si può dare il proprio contributo attraverso il sito internet www.savethechildren.it/ucraina.

L`idea di "Tocca a noi - Musica per la pace" nasce da un Tweet:

ha accolto l`appello lanciato da: "Un concertone per raccogliere fondi per i profughi e la popolazione colpita. Noi ci saremmo. Chi vorreste su quel palco? Colleghe, amici, musiciste, cantanti, facciamo qualcosa!", rispondendo: "La Città di Bologna è a disposizione".



e il polistrumentistaracconta la nascita dell`evento: "Il 27 febbraio a pochi giorni dalla notizia della guerra in Ucraina abbiamo lanciato l'idea di un palco condiviso, un segnale necessario a nostro avviso per rispondere all'escalation di violenze che stiamo osservando ormai da settimane. L'intento era quello non solo di raccogliere fondi da destinare a una ong come Save the Children, impegnata in prima linea nei territori colpiti dalla guerra, ma di radunare artiste, musicisti, cantanti, giornalisti, attori e pubblico attorno a un ideale comune, quello di un mondo in cui i conflitti vengano risolti senza l'uso delle armi. La macchina organizzativa che si è mossa è stata pazzesca. Non possiamo ringraziarli tutti, ma il nostro abbraccio racchiude tantissime persone grazie alle quali possiamo invitarvi a partecipare il 5 aprile alla manifestazione che si terrà a Bologna in piazza Maggiore".



Sindaco del Comune di Bologna, ha aggiunto: "Abbiamo voluto sostenere ed ospitare fortemente questa iniziativa, per dare un contributo concreto, per raccogliere fondi da destinare ai più fragili, a chi in queste ore scappa da una guerra che non avrebbe dovuto conoscere. Ma anche per lanciare un messaggio di speranza che, levandosi da Piazza Maggiore, attraverso il linguaggio universale della musica, attraverso le parole e la semplice presenza, possa superare i confini.

si è invece espresso così: "Sono molto felice di partecipare al concerto (...) a La Rappresentante di Lista, va tutta la mia stima per aver avuto questa idea. Aderisco con entusiasmo alla loro chiamata... Tocca a Noi fare qualcosa e sono felice di partecipare ad un`iniziativa così lodevole".

ha detto: "Quello che sta succedendo in Ucraina è disumano e questo è il momento di alzare una voce comune", mentre ihanno aggiunto: "Non possiamo, di fronte agli orrori della guerra, voltare lo sguardo altrove. In quanto musicisti, in quanto padri e in quanto esseri umani dobbiamo e vogliamo far sentire le nostre voci (...) possiamo rendere la musica strumento di sensibilizzazione collettiva: la guerra non finirà con un concerto, lo sappiamo, ma questo non è comunque un buon motivo per smettere di sperarci".

: "Mi vergogno di far parte di un`umanità in cui sia ancora concepita la guerra, la distruzione come atto finale di onnipotenza, in cui sia concesso a chi detiene il potere di usare i più deboli per massacrare altri deboli innocenti, bambini inclusi", gli fa eco: "È fondamentale mantenere alta l`attenzione, ognuno di noi deve fare la sua parte e io sarò in piazza a Bologna per sostenere Save the Children e contribuire a far arrivare forte grazie alla musica un messaggio di pace".aggiunge:'La musica da sempre ha l'immenso potere di unire le persone, ora Tocca a Noi attraverso questo concerto darle voce e forza per aiutare chi ne ha più bisogno". E poi"Sono fiera di poter utilizzare la musica come veicolo sacro, di risveglio spirituale e aiuto reciproco".