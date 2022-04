A Napoli il "Balletto per la pace", ma i danzatori ucraini ricevono minacce: no allo show con i russi

Sul palco insieme ballerini russi e ucraini . Ma proprio questi ultimi hanno ricevuto messaggi intimidatori , sui propri numeri di cellulare e sui social network, da conterranei. Quello che viene intimato ai danzatori del Paese invaso è di non partecipare allo spettacolo insieme ai colleghi russi.

Le minacce non sembrano, però aver intimorito gli artisti che, al termine delle ultime prove generali, non hanno espresso alcuna volontà di non partecipare allo spettacolo, facendo anche

foto con i colleghi russi

I messaggi d'intimidazione, riferiscono fonti del teatro San Carlo, hanno però turbato i ballerini. La contestazione nei loro confronti è iniziata da alcuni giorni, da quando la notizia dello spettacolo previsto a Napoli si è diffusa a

livello internazionale

, raggiungendo anche l'Ucraina.

