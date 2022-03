Ucraina, gli Scorpions cambiano il testo di "Wind of Change" e la dedicano al Paese invaso

Leggi Anche Sean Penn in Ucraina per girare un documentario sull'invasione russa

Prima di cantarla, la band tedesca heavy metal ha spiegato: "Questa canzone è

una richiesta di pace

e vogliamo dedicarla al coraggioso popolo ucraino. Pensiamo che questa sera dovremmo cantarla ancora più forte".

La strofa "I follow the Moskva, Down to Gorky Park, Listening to the wind of change" ("Seguo la Moskva, giù al Gorky Park, ascoltando il vento del cambiamento") è diventata "Listen to my heart:

it says 'Ukraine'

waiting for the wind to change

" ("Ascolto il mio cuore: dice 'Ucraina', aspettando il vento del cambiamento').

Il brano scelto non è stato casuale. "Wind Of Change" è, infatti, nata quando nel 1989, sul finire della

Guerra Fredda

Mosca

Klaus Meine

una canzone contro la guerra

rivoluzione pacifista

, gli Scorpions andarono a. L'anno prima erano stati la prima band heavy rock a suonare in Russia e, tornando al "Moscow Peace Festival", furono accolti da migliaia di ragazzi russi. Il fatto colpì profondamente, il cantante del gruppo, che si meravigliò dell'accoglienza data a una band tedesca. Subito "Wind Of Change" diventò, un inno che voleva essere la colonna sonora di una vera e propria

