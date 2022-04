La musica riparte dal Carroponte di Milano: sul palco punk-rock, pop e rap, dai Gogol Bordello a Carl Brave e Guè

La ferita da ricucire è quella causata dal Covid a tutto il settore della musica: un anno di stop totale e uno, quello scorso, a capienza limitata. Dal 4 maggio però si riparte senza limitazioni con le nuove regole fissate dal Governo, per tornare a vivere la normalità di una serata di musica dal vivo all’aperto. Il calendario non è ancora definitivo, ma tantissimi sono i big già in scaletta. Si apre con il concerto dei One Republic e si continua, fino a settembre, con un mix di nuovi tour e progetti sospesi nel 2020, come le date di Offspring e Social Distortion, e altri rischedulati del 2021 come Ernia o Ariete , che inizialmente dovevano esibirsi in altri luoghi.

"E' necessario investire e sostenere la musica, gli addetti ai lavori e gli artisti stessi, è fondamentale per restituire fiducia al pubblico", ribadiscono i promoter di Hub Music Factory, che sul palco del Carroponte porteranno, in tre mesi, grandi nomi della musica italiana ed internazionale, da

Carmen Consoli a Gogol Bordello, The Offspring, Ernia, NOFX, Gué, Manuel Agnelli, Biffy Clyro e Frah Quintale

Andrea Pucci

Alborosie

Carl Brave

Bandabardò & Cisco

e poi tre date a fine giugno dello spettacolo di(dal 28 al 30 Giugno),(15 Luglio),(21 Luglio) e lo show dellache aprirà il mese di Settembre.

“Abbiamo cercato di coprire ogni genere e dare un’offerta per ogni età, dal pop, alla trap, al cantautorato", spiegano da Hub Music Factory. E sul palco del Carroponte si assisterà anche al

grande ritorno del punk-rock

Punk in Drublic Music Festival,

NOFX, Pennywise, Me First & The Gimme Gimmes, Ignite, Pulley

Social Distortion,

The Offspring

The Distillers, Lagwagon e Anti-Flag

Gogol Bordello,

Eugene Hutz,

con una serie di concerti delle migliori band internazional del genere a partire dalil 22 maggio con ie tanti altri. E poi il 30 maggio ipunto di riferimento per la scena alternativa americana, una band capace di utilizzare il linguaggio hardcore per raccontare una vita di ribellione e anticonformismo. Il 21 giugno tornanoin un one-day festival insieme a. Grande attesa il 10 luglio anche per iun ritorno in Italia in uno dei periodi più bui della nostra storia recente, con la guerra in Ucraina che tocca fortementeucraino di nascita, il quale ha già organizzato svariati eventi e raccolte fondi esponendosi direttamente riguardo al conflitto.

Capienza massima straordinaria di 9.450 spettatori in piedi, partendo dal tetto standard dei 7.500, quando lo scorso anno la forbice ha visto dai mille ai 1.500 partecipanti a causa delle limitazioni per la pandemia. A settembre si conclude con

Bandabardò & Cisco l’1, Frah Quintale il 3, Ernia il 6 e 7, Carmen Consoli l’8 e Biffy Clyro il 14.

“Festeggeremo l’apertura e la chiusura di Carroponte con due grandi feste. Questa stagione vuole segnare il ritorno alla normalità e la ripresa di un settore, quello degli spettacoli all’aperto, che ha sofferto tantissimo. Anche per questo l’arena concerti sarà unita al Summer Village, con la proposta culinaria, tornando così alla pianta originaria di questo spazio immenso che lo scorso anno avevamo dovuto dividere in due”.

Calendario in continuo aggiornamento

MAGGIO

4. One Republic

8. 5 Seconds of Summer

18. Yungblud

22. Punk In Drublic con NOFX, Pennywise, Me First and The Gimme Gimmes & more

30. Social Distortion



GIUGNO

4. Holi Festival

12. Mecna

15. Ariete

16. Lazza

18. Noyz Narcos

21. The Offspring, The Distillers, Lagwagon, Anti-Flag

22. Rocco Hunt

23. Psicologi

24. Guè

28. Andrea Pucci

29. Andrea Pucci

30. Andrea Pucci

LUGLIO

1. Gio Evan - Evanland

2. New York Ska Jazz Ensamble

4. Thrice e Touchè Amorè

5. Phoebe Bridgers e Clairo

8. Eugenio In Via Di Gioia

10. Gogol Bordello

14. Idles

15. Alborosie

20. Dropkick Murphys

21. Carl Brave

22. Cristina D’Avena e Gem Boy

25. Manuel Agnelli

31. Gojira

SETTEMBRE

1. Bandabardò & Cisco