Prime immagini da "Cruella": svelata la Crudelia De Mon punk rock di Emma Stone

Arrivano grandi novità sul fronte Disney dall'Expo D23, la convention di Anaheim, in California, dedicata ai fan della casa di Topolino. Nuove immagini del sequel di Frozen , "Il segreto di Arendelle", un'inedita Emma Stone nei panni di Crudelia De Mon in " Cruella ", e la nuova versione in live action di un classico come " Mulan ".

Alan Horn, co-presidente e direttore creativo di Walt Disney Studios, Kathleen Kennedy di Lucasfilm, Kevin Feige di Marvel Studios, Sean Bailey di Disney Live Action, Pete Docter di Pixar e Jennifer Lee di Disney Animation hanno mostrato ai fan presenti in sala immagini inedite insieme a un gran numero di star. "Non siete solo dei fan, siete una famiglia", ha detto Horn rivolgendosi al numerosissimo pubblico. Kevin Feige, presidente di Marvel Studios, ha dato il via alla sua presentazione introducendo a sorpresa il regista e co-sceneggiatore di "Black Panther", Ryan Coogler. Insieme hanno rivelato che "Black Panther 2" (titolo ancora provvisorio) arriverà nei cinema americani il 6 maggio 2022. Feige ha poi introdotto il nuovo film in uscita il prossimo anno "The Eternals", invitando i membri del cast sul palco. Feige ha concluso con "Black Widow". Diretto da Cate Shortland, il film apre la Fase 4 dell’Universo Cinematografico Marvel e arriverà nelle sale americane il 1° maggio 2020.



Bailey ha accolto ancora una volta Angelina Jolie sul palcoscenico per presentare immagini e dettagli esclusivi dal film Disney "Maleficent - Signora del Male", il seguito del film di grande successo uscito nel 2014, ancora una volta interpretato da Angelina Jolie nel ruolo di Malefica e da Elle Fanning in quello di Aurora.



Subito dopo Bailey ha presentato l’acclamata filmmaker Niki Caro, regista di "Mulan", la rivisitazione in chiave live-action del Classico d’animazione Disney del 1998, che arriverà nelle sale americane il 27 marzo 2020,. Bailey ha poi condiviso alcuni dettagli su "Cruella", un lungometraggio completamente nuovo con Emma Stone ed Emma Thompson. Stone, che interpreta l’iconico personaggio di Crudelia, ha inviato ai fan presenti al D23 un saluto dal set londinese con l’aiuto di un collega maculato e a quattro zampe. I fan hanno inoltre potuto ammirare la prima immagine di Emma Stone con il costume completo e i caratteristici capelli bianchi e neri di Crudelia. Il regista Craig Gillespie, che ha diretto "Tonya" e "L’Ultima Tempesta", porterà "Cruella" nelle sale americane il 28 maggio 2021 con un originale approccio in stile punk rock anni 70.



Jennifer Lee, che con Chris Buck dirige "Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle" e ha scritto la sceneggiatura del film, ha invitato Buck a raggiungerla sul palco. Il duo premiato con l’Oscar ha svelato nuovi dettagli relativi al film, che arriverà nelle sale italiane il 27 novembre e presentato due nuovi membri del cast vocale originale: Sterling K. Brown ed Evan Rachel Wood. Poi sono state proiettate in anteprima alcune scene.