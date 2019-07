Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer due regine per il sequel di "Maleficent"

Diretto da Joachim Rønning e interpretato dalla coppia Angelina Jolie-Elle Fanning, il nuovo lungometraggio continua a esplorare il complesso rapporto tra Malefica e la futura Regina mentre si formano nuove alleanze per proteggere il bosco e le creature magiche che lo abitano.



Il cast del film vede inoltre nel cast Michelle Pfeiffer nel ruolo della Regina Ingrith, mentre Harris Dickinson interpreta il Principe Filippo. In questa nuova avventura fanno il loro ritorno anche alcuni membri del cast del precedente film Maleficent, tra cui Sam Riley nei panni di Fosco, Imelda Staunton nel ruolo della fatina Giuggiola, Juno Temple in quello della fatina Verdelia e Lesley Manville nei panni della fatina Fiorina.