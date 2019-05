Angelina Jolie è ancora più "Maleficent" e cattiva e ha una nuova nemica: Michelle Pfeiffer

Diretto da Joachim Rønning ("Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar") "Maleficent 2" parte da dove era finito il primo capitolo, successo internazionale del 2014, basato sul classico d'animazione Disney "La Bella Addormentata nel Bosco", ma raccontato da un punto di vista inedito, quello della strega cattiva dal cuore indurito a tal punto da lanciare una maledizione sulla Principessa Aurora.



In questo nuovo capitolo si farà sempre più luce sul complesso rapporto tra la Signora del Male e la Principessa, che diventeranno persino alleate contro nuovi nemici.

Confermata la presenza di Elle Fanning nei panni di Aurora mentre tra le new entry stellari ci sono Michelle Pfeiffer nel ruolo della Regina Ingrith e l’attore candidato all’Oscar e al Golden Globe Chiwetel Ejiofor.



Il film uscirà il 18 ottobre, in ampio anticipo sulla data programmata per il prossimo anno.