"Frozen 2", ecco il nuovo trailer: si svela il segreto del regno di Arendelle

La colonna sonora sarà firmata ancora una volta dai compositori premiati con l'Oscar Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez. La grande avventura nel Regno di Arendelle è iniziata nel 2013 con il successo mondiale "Frozen – Il Regno di Ghiaccio". Il film, vincitore di due Academy Award per il miglior Film d'animazione e per la miglior canzone Originale ("Let It Go" / "All'Alba Sorgerò"), è ancora oggi il maggior incasso mondiale di tutti i tempi per un lungometraggio d’animazione.