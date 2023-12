Portanuova Pop Christmas: dal tunnel di Cher alla posta con i Me Contro Te, a Milano l'albero musicale firmato Warner

Cinque stanze interattive e tanta musica per immergersi nel mondo del Natale dal 7 dicembre al 6 gennaio in piazza Gae Aulenti

E' il Portanuova Christmas Pop in collaborazione con Warner Music Italy . Dal 7 dicembre al 6 gennaio, nel cuore di Piazza Gae Aulenti a Milano ci si potrà immergere nell'ufficio postale di Babbo Natale dei Me Contro Te, il filtro social con i The Tenors, il nuovo progetto musicale di Gerry Scotti, la playlist di Natale, e il tunnel sulle note del nuovo album di Cher “Christmas”. Un messaggero di ispirazione che invita tutti a essere autentici, migliorarsi costantemente e cogliere le opportunità con coraggio e passione, nel rispetto della società e del pianeta.

Tgcom24

Interazione con i visitatori Allestimenti immersivi, accompagnati dalla playlist con le canzoni più belle del Natale scelte da Warner Music Italy in cui emerge l'interazione diretta con i visitatori conducendoli in un viaggio coinvolgente. "Be Yourself", "Be Better", "Be Kind To The Planet”, sono solo alcune delle frasi motivazionali che decorano l'albero, creando un'atmosfera coinvolgente. Il progetto, sotto la produzione di MyEvents, si sviluppa attraverso 5 stanze interattive e un tunnel, ognuno con un tema musicale unico.

Santa Claus Post Office - Powered by Me Contro Te Questa stanza, con un'atmosfera tradizionale, è dedicata al pubblico più giovane e si propone di replicare l'ufficio postale di Babbo Natale. Dotata di 12 cassette per la spedizione delle letterine, la stanza presenta anche una busta gigante appesa alla parete. Gli utenti possono interagire con la stanza scansionando un qr code, grazie al quale sarà possibile ricevere un messaggio personalizzato da parte dei Me Contro Te che per queste feste hanno pubblicato un album di canzoni di Natale che al suo interno contiene una speciale lettera che potrà essere imbucata aggiungendo un disegno, uno scritto o un augurio per gli artisti.

Disco Vintage - Powered by The Tenors Un'ambientazione vintage con decorazioni rosa e palle stroboscopiche offre un viaggio di ritorno agli anni '90. Attraverso un qr code gli utenti possono accedere a un filtro social che riproduce una cornice fotografica con un look & feelvintage. Questa interazione consente la condivisione di foto su Instagram e TikTok. In collaborazione con The Tenors, noto gruppo di tenori che include anche Alberto Urso, cantante vincitore della diciottesima edizione di Amici, usciti a novembre con un album di cover tradizionali natalizie.

Neon Songs - Powered by Gerry Scotti Questa stanza presenta divertenti scritte al neon ispirate al primo progetto musicale di Gerry Scotti, che si è cimentato per la prima volta in un disco di Natale, “Gerry Christmas”, usando l’intelligenza artificiale. Questa esperienza immersiva ha tutte le carte in regola per diventare virale sui social media. Infatti, attraverso un qr code e grazie all'intelligenza artificiale, verrà realizzata una mappatura facciale in 3D che decorerà il viso degli spettatori con effetti di luce neon fluorescenti.

Illusion Gift Grazie a un effetto di illusione ottica, questa stanza offre la possibilità di uscire letteralmente da un pacco regalo gigante, la stanza promuove la playlist di Natale di Warner Music Italy, per immergersi completamente nell’atmosfera delle feste.

Gingerbread World Il tradizionale omino di pan di zenzero si moltiplica davanti agli occhi degli spettatori.

Infinity Ice Tunnel – Powered by Cher Un tunnel che sembra avvolto nell’oscurità brilla grazie alle pareti specchiate e ai cristalli di ghiaccio, e permetterà di vivere un'esperienza unica e immersiva accompagnatadalle splendide note del nuovo album di Cher “Christmas”. Questo tunnel magico è davvero la stanza perfetta per essere alimentato dalla potenza e dall'incanto che contraddistinguono la regina indiscussa della musica POP, resa possibile grazie a Warner Music Italy trasformando l'experience in un viaggio emozionante nel mondo della musica e della magia natalizia.

Tutti i filtri e le esperienze interattive si possono condividere sui social, come Instagram e Tik-Tok, diventando parte della Community Portanuova. L’allestimento continua in Piazza Alvar Aalto, dove un gigantesco pacco regalo invita a scattare foto. Il ponte Gioia e Via Capelli, insieme alla Fontana in Gae Aulenti, saranno illuminati e colorati creando un'atmosfera magica. Attraverso l'app Portanuova Milano, i visitatori possono infine interagire con un qr code, accedere a filtri social, esplorare promozioni speciali dei retailer e godere dei servizi quotidiani "easy life", pensati per i cittadini, i residenti e i lavoratori nell’area.