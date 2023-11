Gerry Scotti, con "Gerry Christmas" il Natale ha una colonna sonora con l'intelligenza artificiale

Dopo l'annuncio a sorpresa del popolare conduttore arrivato durante un'ospitata a R1010, sono stati svelati alcuni dettagli di "Gerry Christmas", il suo album di Natale. Il più popolare e amato conduttore della tv, ma anche l’uomo più “memato” in Italia, idolo della Generazione Z, si unisce all’atmosfera dei grandi classici natalizi e si aggiunge l’Intelligenza Artificiale, quello che si ottiene è il perfetto album per le feste.

Tgcom24

"Gerry Christmas" è l’ album di Natale di Gerry Scotti che per la prima volta interpreta le canzoni più famose delle feste con l’AI . L’album è in uscita l’8 dicembre in tutti gli store digitali, nei negozi di dischi e nelle edicole con Sorrisi & Canzoni.



Questa la track list :

Intro Gerry Christmas

ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU

JINGLE BELLS

LAST CHRISTMAS

HAVE YOURSELF A MERRY LITTLE CHRISTMAS

JINGLE BELLS ROCK

SANTA CLAUS IS COMING TO TOWN

FELIZ NAVIDAD

DO THEY KNOW IT’S CHRISTMAS

BLUE CHRISTMAS

DRIVING HOME FOR CHRISTMAS C. Rea