Pollino Music Festival, da Alioscia (Casino Royale) a Max Casacci per la 26esima edizione

Venerdì 29 luglio

Radio Lausberg

Dub Fx

Paolo Baldini Dubfiles

Alioscia aka BBDai (Casino Royale)

si parte con il live set è a cura di, formazione folk, etnico-popolare del territorio del Pollino che presenta rivisitazioni dei brani della tradizione musicale dell'Area Lausberg che comprende i dialetti a cavallo tra Basilicata e Calabria. Si prosegue con due fuoriclasse della dub music,, performer e producer australiano di fama internazionale, euno dei produttori di punta del panorama italiano ed europeo. I due si incontreranno in una delle rare tappe italiane del tour mondiale di Dub Fx per presentare dal vivo un progetto speciale accompagnato da materiale discografico inedito: una collaborazione iniziata, quasi casualmente, nel 2013 e proseguita fino a oggi quando nasce la suggestione di condividere anche il palco, immaginando uno show esclusivo che li vedrà sia alternarsi che interagire. A seguiretra musica d'ascolto, groove ricercati e sospesi, segni etnici e percorsi metropolitani disegna uno scenario circolare tra l'ieri, l'oggi e il domani.

Sabato 30 luglio

Robert Bisha

si entra ancora più nel vivo del dialogo tra musica contemporanea e musica della tradizione con le due performance OSA 2.2 targate Open Sound. La prima è curata dal Prof. Nicola Scaldaferri e ha come protagonista il pianista e polistrumentista albaneseinsieme al Gruppo vocale tradizionale arbëresh Lule sheshi di San Costantino Albanese (PZ): 8 voci femminili per un nucleo di ragazze tra i 15 e 16 anni, affiancate da persone più adulte, eredi dell’antica polifonia arbëreshe, portata in Italia dai profughi albanesi nel XV secolo, e conservata nei piccoli centri dell’Italia meridionale.

A seguire

go-Dratta

Max Casacci (Subsonica)

, musicista e producer innovativo che unisce l’uso degli strumenti organici all’elettronica, incontra i musicisti lucani Alberico Larato e Rino Locantore per una nuova tappa del percorso di co-creazione che li ha visti già performare nelle "Open Sound Sessions" di Matera, Milano, Hong Kong, Dubai, Bari, Potenza, dal 2019 a oggi. La serata prosegue conche presenta dal vivo la sua opera sonora “Earthphonia” (Sugar Music/Universal Music Italia), realizzata esclusivamente con suoni degli ecosistemi che regolano il nostro pianeta. Un lavoro in cui la musica è in prima linea nella battaglia per l’ambiente, per un’esperienza intensa e vibrante, realizzata senza strumenti musicali, attraverso campionamenti e trattamento digitale di rumori e di ambienti sonori naturali. A chiudere il festival “Road to OSA” di Alioscia aka BBDai che racconta tra musica e parole della genesi di “OSA” -progetto del format Open Sound- di cui Alioscia Bisceglia cura la supervisione artistica.