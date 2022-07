Coopera Village, Generic Animal e Hu tra i protagonisti della terza edizione

Organizzato e promosso dalla Soc. Coop. Coopera, è un festival realizzato da giovani pugliesi che attraversa ed esplora ogni forma d’arte e cultura con un programma pensato per persone di ogni genere, età e provenienza. Un evento orizzontale, inclusivo e indipendente nato per immergersi nella natura della Murgia.

Federica Florenzio, Presidentessa Coopera Village, ha spiegato: "Quest’anno per noi è l’anno della rinascita. Tornare dopo due anni a fare ciò che ci piace ci dà nuova linfa vitale. Ricevere sostegno e collaborazione dai comuni limitrofi e da importanti realtà del territorio, assieme al fatto che Coopera Village è risultato tra i primi vincitori del 'Fondo speciale per la cultura e il patrimonio culturale', ci ha permesso di fare un salto di qualità rispetto agli anni precedenti. Non vediamo l’ora di mostrarvi quello che abbiamo progettato".

A farla da padrona sarà, naturalmente, la musica con un’ampia offerta che ogni sera porterà sui due palchi del festival alcuni tra i più interessanti artisti del panorama indipendente italiano: da

svegliaginevra

M.E.R.L.O.T

Hu

Thru Collected

Generic Animal

Ciao Discoteca Italiana

(8 luglio) da(9 luglio), da(10 luglio) e molti altri!

Ampio spazio ai talk e alle presentazioni di libri con Diletta Bellotti e le sue Letture da Archivio Anarchico (10 luglio) e con Maura Gancitano e Andrea Colamedici, ideatori di Tlon, il progetto multimediale filosofico che spopola sui social (8 luglio). Sarà poi la volta della comicità con Pierluca Mariti aka Piuttosto_che che porterà in scena lo spettacolo "Ho fatto il classico" (9 luglio). Da non perdere l’incontro con l’artista Momusso che terrà un workshop di illustrazione su mattonella (9 e 10 luglio). E ancora, corsi yoga all’alba, laboratori di uncinetto, pasta fresca, aquiloni e collage. Infine, non mancherà il market dedicato all’artigianato locale, al mondo vintage e al collezionismo.