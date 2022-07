A Terni torna "Baravai", concerti e spettacoli nell'Anfiteatro romano

In questi primi tre anni "Baravai" si è contraddistinto per il suo taglio artistico contemporaneo e innovativo , che si rivolge a un pubblico molto eterogeneo, con un'attenzione particolare ai nuovi linguaggi ed esperienze, per vivere appieno il mondo della cultura e degli spettacoli dal vivo.

A dare il via alla

terza edizione

Agnes Obel

giovedì 28 luglio è l’artista danese multi-platino. Accompagnata da pianoforte e archi, la sua musica, apprezzata in tutta Europa, rimanda a mondi onirici malinconici e sofisticati. Dopo i successi di "Philarmonics", "Aventine" e "Citizen of Glass", l'Anfiteatro di Terni è pronto ad accogliere la magia dell’ultimo album "Myopia", uscito a febbraio 2022. In apertura ad Agnes Obel, per un binomio imperdibile, Timber Timbre, la creatura del compositore e musicista canadese Taylor Kirk, giunta alla ribalta grazie ad album acclamati come “Creep on Creepin’on” e “Hot Dreams”, e all’inserimento di diversi brani nelle colonne sonore di serie cult come The Walking Dead e Breaking Bad. Nel tour 2022, esegue dal vivo, per la prima volta con l'accompagnamento di Erin Lang (Foundlings), l’EP “Dissociation Tapes Vol 1” (2020) che si iscrive fedelmente in quel filone evocativo e inclassificabile di psych-blues cinematico tracciato con successo dalla band.

A seguire i

Flipper

, uno dei gruppi fondamentali degli anni 80, considerati i precursori del grunge, che saranno in Italia per 4 date tra cui proprio a "Baravai" sabato 13 agosto nella formazione ora composta dai due membri originali Stephen DePace e Ted Falconi con il Mike Watt (Minutemen, Stooges). I due appuntamenti rientrano nella programmazione di "Degustazioni Musicali", una delle tre declinazioni del festival, nata nel 2013 e che da allora organizza numerosi spettacoli di musica dal vivo nel territorio.

Si prosegue con gli eventi di "

Baravai Comedy

Drusilla Foer

", lo spazio della rassegna dedicato alla stand up comedy, che per questa terza edizione ospitacon il suo recital "Eleganzissima": un viaggio fra gli aneddoti tratti dalla sua straordinaria vita, vissuta fra l'Italia e Cuba, ricco di musica e di canzoni dal vivo per coinvolgere il pubblico nel racconto di una realtà poco ordinaria di un personaggio straordinario. L’appuntamento all’Anfiteatro Romano è per sabato 30 luglio insieme alle Eterobasiche, duo comico divenuto famoso sui social.

Il giorno successivo, domenica 31 luglio, vede ospite

Michela Giraud

. La stand-up comedian porta in scena "La verità, nient’altro che la verità. Lo giuro!... Reloaded!", un monologo dal ritmo serratissimo che si fa megafono di manie e tic di una generazione, facendo a pezzi etichette e convenzioni senza mai tralasciare quanto siano importanti forza di volontà e indulgenza verso se stessi. In apertura al suo show, Vittotov e Fabio Celenza, vero e proprio fenomeno della rete che doppia dal vivo i cavalli di battaglia che lo hanno reso famoso in questi anni in "Uno spettacolo che (mi) lascia senza fiato!".

Per "Baravai Music" venerdì 26 agosto tocca a

Chiello

, che con la sua attitude e il suo talento è riuscito ad affermarsi tra i protagonisti di spicco della scena trap italiana assieme al gruppo FSK Satellite. Dopo lo scioglimento del collettivo e alcune importanti collaborazioni (Madame, Rkomi, Mace, Colapesce…), nel 2021 debutta con il tanto atteso primo album solista "Oceano paradiso" certificato oro dalla FIMI a pochi mesi dall’uscita. Ad aprire il live ci saranno Thru Collected, collettivo di artisti indipendenti, attivo sul territorio napoletano, che fa musica, video e design attingendo da influenze molteplici e partendo dalla fusione tra le esperienze di tutti e il quintetto milanese Colla Zio che mescola barre e canto, urban e casse dritte, registri alti e riferimenti sociali attuali, raccontando la Generazione Z.

L’evento che chiude la rassegna a tempo di musica è previsto per sabato 27 agosto con

Cosmo

Whitemary

in collaborazione con Dancity Festival. Da sempre manifesto della voglia di ballare, cantare, abbracciarsi e divertirsi, l’artista è pronto a stregare il suo pubblico e a trascinarlo nella sua grande festa, tra grandi brani del passato e pezzi più recenti dal suo ultimo progetto discografico "La terza estate dell’Amore". Prima di lui, a completare la line-up,, una delle nuove gemme della musica elettronica italiana.

Per "Baravai Extra", martedì 6 settembre va in scena

Edoardo Ferrario

con "Il Dittatore Sanitario", lo spettacolo di stand- up comedy che non risolve i problemi dei nostri tempi incerti, ma li mette in ordine sulla scrivania: cancel culture, patriarcato, matriarcato, la lungimiranza dei preti durante i matrimoni, la pandemia come unica rivoluzione del palinsesto televisivo e l’acquisto di animali domestici in criptovalute.

Tutti gli eventi si terranno fra il main stage, ovvero l'Anfiteatro Romano, e il Giardino del Baravai, diventato il principale punto di aggregazione della città: con il suo format AFA, il giardino offre, per tutta l’estate, circa

30 eventi gratuiti

tra spettacoli, concerti di musica live di artisti locali, nazionali e internazionali.