Bleech Festival, sesta edizione con D'Argen D'Amico tra i protagonisti

"La sesta edizione del festival è un ritorno dopo due anni di silenzio. Torniamo a vivere. Uniti, abbracciati, di fronte al nostro palco preferito, in una corte meravigliosa. Abbiamo tante cose da dire e tanta voglia di meravigliarci. Ci saranno concerti con artisti da tutta Italia, ci saranno sapori, profumi ed esperienze. Bleech Festival quest'anno va verso la definizione di 'boutique festival', quattro giorni di bellezza in cui ogni aspetto è curato nei minimi dettagli, per creare qualcosa di unico e di ampio respiro. Saremo di nuovo insieme, per davvero”.

Vari artisti si alterneranno sul palco allestito all’interno della maestosa corte che quest’anno si prepara ad accogliere persone provenienti da tutta Italia con una ricca line up realizzata per offrire musica per ogni tipo di pubblico.

Ecco la line up:

Venerdì 2 settembre



DARGEN D’AMICO

TEAMCRO (Deriansky, Deepho, Michael Mills e 9DEN)

TEEEPEEE

Sabato 3 settembre

BNKR44

MEMENTO

NICOLAJ SERJOTTI

MANFREDI

Domenica 4 settembre

GAZEBO PENGUINS

MARCO FRACASIA

VISCONTI

CLAUSCALMO