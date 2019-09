Placido Domingo si ritira dal Metropolitan Opera New York dopo le accuse di molestie

Una decisione presa di comune accordo, che è stata comunicata martedì dal Metropolitan Opera, dopo le numerose pressioni per cancellare le apparizioni del tenore. "Ho debuttato al Metropolitan Opera all'età di 27 anni e ho continuato a cantare in questo magnifico teatro per 51 gloriosi anni. Mentre si discute in maniera così forte sulle recenti accuse su di me, e io sono preoccupato del clima in cui le persone vengono condannate senza processo, dopo un'attenta riflessione credo che la mia presenza in questa produzione del 'Macbeth' potrebbe distrarre dal duro lavoro dei miei colleghi in scena e dietro le quinte", ha fatto sapere Domingo in un comunicato.



"Ho chiesto quindi di potermi ritirare e ringrazio il Met per aver accolto la mia richiesta. Sono felice che, a 78 anni, ho avuto la possibilità di interpretare questo fantastico ruolo nelle prove generali del 'Machbeth', che considero la mia ultima performance sul palco di Met".