Nuove accuse a Placido Domingo: altre 11 donne contro il tenore

Altre 11 donne hanno accusato di molestie la leggenda della lirica Placido Domingo. Le testimonianze contro il tenore spagnolo sono state raccolte ancora una volta dall'agenzia di stampa americana Associated Press, a cui le donne hanno raccontato come il cantante e direttore d'orchestra le avrebbe insidiate e molestate con comportamenti inappropriati. In un comunicato, il portavoce di Domingo ha definito le accuse "piene di inconsistenze".